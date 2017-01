Nel Giorno della Memoria ricordare anche cristiani e yazidi uccisi da ISIS, dice Meloni

"Nel Giorno della Memoria abbiamo il dovere di ricordare per impedire che tragedie come la Shoah si ripetano" spiega in una nota Giorgia Meloni.



"Per questo un pensiero voglio rivolgerlo anche alle minoranze cristiane e al popolo yazido, perseguitati e trucidati in questi anni dall'ISIS in Siria e Iraq, nella cinica inerzia dell'amministrazione Obama e dei governi europei" diffonde in conclusione la leader di Fratelli d'Italia.