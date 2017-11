Mondiali 2018, Meloni: Italia fuori perché puntato troppo su stranieri

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, commenta la mancata qualificazione degli Azzurri ai Mondiali 2018 in Russia.

"Fuori dai Mondiali. Per molti di noi sarà la prima volta da quando siamo nati. E vorrei poter dire che è stata colpa della sfortuna, dell'arbitro o di chissà cosa, ma non è così. Il fatto è che nello sport, come in ogni altro ambito, se punti tutto sugli stranieri e trascuri gli italiani, poi ne paghi le conseguenze. Ora, per favore, ripartiamo dai nostri giovani" dichiara su Facebook Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, commentando la mancata qualificazione degli Azzurri ai Mondiali 2018 in Russia.