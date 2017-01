Migranti: lavori socialmente utili schiavitù o insulto a italiani poveri, dice Meloni

"Il ministro dell'Interno Marco Minniti vorrebbe far svolgere agli immigrati richiedenti asilo dei lavori socialmente utili - osserva in una nota Giorgia Meloni -, mentre il sindaco di Roma Virginia Raggi firmerà con la Prefettura un progetto per impiegare gli immigrati presenti nella Capitale nella stessa attività. È un'idiozia che solo la sinistra targata PD può concepire e la sinistra targata M5S della Raggi può voler mettere in pratica".



"Non si conoscono ancora i dettagli di questa trovata ma nel caso si preveda di far lavorare gratuitamente i richiedenti asilo segnalo che la schiavitù in Italia è stata abolita da molti secoli e non si capisce con quali strumenti il governo e i Comuni intendano costringere a lavorare un immigrato che si rifiuta di farlo" spiega.



"Il ministro Minniti e il sindaco Raggi stanno pensando alle catene, alle frustate e alla privazione di cibo e acqua? Nel caso in cui si preveda di pagare gli immigrati che fanno lavori socialmente utili, saremmo di fronte ad un insulto nei confronti dei milioni di italiani ridotti in povertà e privi di lavoro, reddito e un sostegno da parte dello Stato" chiarisce quindi la leader di Fratelli d'Italia.



"Non ci sono facile scappatoie all'immigrazione incontrollata: il problema non è trovare dove accogliere i clandestini e come trovare loro un lavoro - specifica in conclusione -, il problema è trovare misure più efficaci per fermare il flusso di arrivi e rimpatriare chi non ha diritto a stare in Italia."