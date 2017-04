Migranti: chi finanzia navi Ong? Allarmante denuncia Procura Catania, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia dopo le dichiarazioni del procuratore di Catania.

"Allarmante la denuncia del procuratore di Catania Zuccaro: chi dà i soldi alle Ong per noleggiare navi, acquistare droni, arrivare a poche miglia dalla Libia per caricare gli immigrati e portarli in Italia? Parliamo di un'attività tutt'altro che marginale, confermata dai dati che il governo ha fornito ieri in Parlamento rispondendo al question time di Fratelli d'Italia: circa il 30% dei 181450 immigrati sbarcati nel 2016 sulle nostre coste è stato soccorso da assetti navali appartenenti alle Ong", dichiara in un comunicato Giorgia Meloni.



"Fratelli d'Italia pretende chiarezza e rinnova la sua richiesta al governo: - conclude quindi - fermi subito l'attività di queste organizzazioni per stroncare qualsiasi ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione incontrollata e di traffico di esseri umani".