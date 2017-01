Migranti: PD e M5S contro obbligo per coop di rendicontare spese, dice Meloni

"Alla Camera Fratelli d'Italia ha chiesto con una mozione di introdurre per legge l'obbligo per le cooperative che gestiscono l'accoglienza degli immigrati di rendicontare come spendono i soldi pubblici" diffonde in un comunicato Giorgia Meloni.



"Il PD ha votato contro e il M5S si è astenuto: tra le due facce della sinistra non c'è nessuna differenza" denuncia.