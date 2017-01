Migranti: Minniti e PD piromani mascherati da pompieri, dice Meloni (FdI)

"Marco Minniti è un piromane mascherato da pompiere. Lo stesso PD che ha fatto entrare in Italia 500mila immigrati clandestini in tre anni oggi finge di combattere l'immigrazione selvaggia. Miracoli della campagna elettorale. Si mette fine all'invasione solo impedendo ai barconi di partire con un blocco navale al largo delle coste libiche e dicendo basta al business dell'accoglienza" ribadisce in una nota la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.