Migranti, Meloni: su blocco navale Alfano dice "dipende dall'ONU"

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia polemizza con Angelino Alfano, ministro degli Esteri.

"Fratelli d'Italia ha fatto oggi al governo una domanda chiara: vuoi fermare o no l'invasione dell'Italia e dell'Europa con un blocco navale al largo della Libia? Deludente la risposta del ministro degli Esteri Angelino Alfano alla Camera: 'Non dipende solo da noi, ci vuole il consenso delle istituzioni libiche, serve il voto del Consiglio di sicurezza dell'ONU", riferisce in una nota Giorgia Meloni.



"Il messaggio è chiaro: gli scafisti, i sostenitori dell'immigrazione incontrollata e le cooperative che lucrano sul business dell'accoglienza possono stare tranquilli perché il governo non farà nulla per fermare i flussi migratori e impedire che l'Italia diventi il campo profughi d'Europa" conclude.