Migranti, Meloni: PD e M5S hanno sempre bocciato legge "taglia business"

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sull'ultimo scandalo accoglienza profughi.

"Ora che è scoppiata 'profugopoli' e sono scattate le manette per chi ruba sui richiedenti asilo, c'è chi grida allo scandalo ma ha sempre coscientemente difeso un sistema 'aiuta ladri' che permette a chi lavora con gli immigrati di prendere milioni dallo Stato senza dover rendicontare nulla" denuncia su Facebook Giorgia Meloni.



"Peccato che il PD, Alfano e anche il M5S abbiano sempre bocciato la proposta di legge 'taglia business' di Fratelli d'Italia per costringere le strutture che lavorano nel campo dell'accoglienza a rendicontare le spese sostenute. - sottolinea - La verità è che questo schifo fa comodo a chi ci governa e alle loro cooperative rosse e bianche. Gli italiani non sono più disposti a farsi prendere in giro. Basta immigrazione incontrollata. Basta ladri".