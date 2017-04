Meloni: quelle di Alfano, Casini, Verdini, Tosi sono primarie dei voltagabbana

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia commenta le primarie dei partiti del centro.

"A Roma Alfano, Casini, Verdini, Tosi lanciano le loro primarie. Chi le chiama primarie liberali, chi di centro, chi dei moderati. Sommessamente suggerisco loro una definizione unificante: le primarie dei voltagabbana" scrive su Facebook Giorgia Meloni.



"Credo che la sfida per rendere la politica più credibile e utile debba invece essere quella di fermare un fenomeno troppo diffuso in questi anni, cioè gente che dopo essere stata eletta con voti di centrodestra si è messa al servizio del centrosinistra. - sottolinea infatti la leader di Fratelli d'Italia - È ora di dire basta: per questo Fratelli d'Italia ha proposto l'introduzione del vincolo di mandato in Costituzione, per impedire a chi si fa eleggere per portare avanti determinati programmi, di fare, una volta eletto, esattamente il contrario".