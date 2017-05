Meloni in piazza con gli ordini professionali per ripristino minimi tariffari

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia al fianco della protesta degli ordini professionali.

Invito i professionisti italiani ad aderire alla manifestazione del 13 maggio indetta dagli ordini professionali a Roma. Difendere la qualità dei servizi tramite la reintroduzione dei minimi tariffari inderogabili e contrastare le degenerazioni della globalizzazione per tutelare i cittadini" scrive su Facebook Giorgia Meloni.



"Le consorterie europee e i governi a queste asserviti piegano le norme nazionali a interessi che non c'entrano nulla con la tutela dei valori del nostro popolo. - sottolinea la leader di Fratelli d'Italia - Chi contrasta questo modello di sviluppo ci troverà sempre al suo fianco".



"Meno tasse, difesa della qualità, coinvolgimento attivo e continuativo nelle politiche di loro interesse delle categorie professionali e pari diritti e dignità tra lavoratori. - conclude - Proporrò ai colleghi in Parlamento una mozione che impegni il governo a calendarizzare al più presto interventi legislativi volti ad affrontare queste tematiche".