Meloni come Trump: quando al governo soldati contro i clandestini

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sull'utilizzo dei soldati contro l'immigrazione clandestina.

"La sinistra italiana è scandalizzata dall'ipotesi di Donald Trump di 'utilizzare 100mila soldati contro l'immigrazione clandestina'. Beh certo, da noi credono sia normale utilizzare la Marina militare per favorire gli scafisti e lo sbarco dei clandestini. 'Che vergogna utilizzare l'esercito per controllare i propri confini e contrastare l'immigrazione illegale'! Cari signori della sinistra, sappiate che se andremo al governo della Nazione è esattamente quello che faremo" anticipa in un comunicato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.