Mattarella smentisca prolungamento legislatura a maggio, dice Meloni

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, chiede una smentita a Sergio Mattarella.

"Spero che il Presidente della Repubblica Mattarella smentisca categoricamente il tentativo che gli viene attribuito di voler mandare la legislatura oltre la fine naturale a marzo per tenere in sella il governo abusivo di Gentiloni almeno fino a maggio per fargli approvare leggi come la cittadinanza automatica agli immigrati" specifica in una nota Giorgia Meloni.



"Sarebbe un atto di arroganza inaudito, una scelta indegna di una democrazia evoluta. Fratelli d'Italia sarebbe pronta a chiamare in piazza i milioni di italiani che chiedono solo il diritto sacrosanto di scegliere il loro Governo e non farselo imporre contro volontà da infiniti giochi di palazzo" chiarisce.