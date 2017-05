Manovra: spesa per migranti pari a pensione sociale. PD e M5S come voterà?

Giorgia Meloni sull'emendamento di Fratelli d'Italia alla manovra riguardo la spesa per i migranti.

"Un emendamento di Fratelli d'Italia alla cosiddetta 'manovrina' prevede che per l'accoglienza di un immigrato richiedente asilo non si possa spendere più di quanto si spende per un pensionato sociale" segnala in una nota la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.



"Ergo, se per lo Stato un pensionato italiano può vivere con meno di 450 euro al mese, allora quei soldi devono bastare a maggior ragione per gli immigrati, per i quali invece oggi spendiamo più di 1000 euro" sottolinea.



"Soldi di un business che tutti hanno fatto finta di non vedere e che noi continuiamo a combattere. Come voteranno Matteo Renzi e il Partito Democratico? Come voteranno Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e il MoVimento 5 Stelle? Lo scopriremo presto e ovviamente ve lo faremo sapere" conclude la Meloni.