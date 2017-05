Manovra: FdI propone IVA al 4% su prodotti infanzia, dice Giorgia Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia informa sugli emendamenti alla manovra.

"Ci riproviamo: Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento alla manovrina per chiedere l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata al 4% sui prodotti per la prima infanzia. - informa su Facebook Giorgia Meloni - Finora PD e M5S non l'hanno voluta approvare ma noi non molliamo. Vediamo se dopo aver scritto tutti trionfanti ieri 'viva la mamma' faranno anche qualcosa di utile per aiutare le mamme italiane".