Manifestazioni Roma: Minniti smentisca che polizia non reagirà a scontri, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia riguardo le manifestazioni a Roma il 25 marzo.

"Notizie di stampa riportano oggi che sarebbe stato dato l'ordine alle nostre Forze dell'Ordine di subire, senza reagire, in caso di violenze dei soliti teppisti che manifesteranno in piazza a Roma il 25 marzo", viene riferito da Giorgia Meloni.



"Chiediamo al ministro Marco Minniti di smentire immediatamente questa notizia o Fratelli d'Italia agirà in ogni sede politica e legale contro chi ha impartito queste direttive deliranti che mettono a rischio l'incolumità dei nostri uomini in divisa e la sicurezza dei nostri cittadini" chiarisce.