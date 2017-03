M5S vota per stop immunità Le Pen: guardie bianche del regime, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia contro il MoVimento 5 Stelle.

"Ancora una volta Beppe Grillo e il MoVimento 5 Stelle fanno le guardie bianche del regime. È stato il M5S a sostenere nel Parlamento europeo la revoca dell'immunità di Marine Le Pen 'colpevole' di aver postato su Twitter delle foto delle atrocità commesse dall'ISIS. Per i grillini la libertà su internet vale solo per parlare di scie chimiche e dell'esistenza delle sirene - dichiara in una nota la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni -, ma contro chi vuole mostrare al mondo il vero volto dell'integralismo islamico invocano la censura. Come sempre sui grandi temi il M5S è schierato con la sinistra e con il sistema. Ma il bluff durerà ancora poco, gli italiani stanno cominciando a capire il doppio gioco di questa gente."