Ludopatia: M5S boccia a Roma norme contro gioco d'azzardo, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sul gioco d'azzardo.

"Vergogna M5S: bocciata in Campidoglio la delibera di Fratelli d'Italia contro il gioco d'azzardo patologico. Il sindaco Raggi e i grillini parlano di ludopatia ma poi votano contro quelle proposte concrete che servono a combatterla: no agli sgravi fiscali per gli esercizi commerciali che non installano o rinunciano alle macchinette, no ad una fascia di garanzia di un km dai luoghi sensibili per le sale slot, no al divieto in alcune fasce orarie contro l'effetto 'Las Vegas' e no ad un impegno chiaro per la prevenzione. Roma e i romani non meritano questo spettacolo" denuncia in una nota la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.