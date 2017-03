Luca Abete di Striscia aggredito da extracomunitari: solidarietà da Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia espirme solidarietà a Luca Abete di Striscia la notizia.

"Fratelli d'Italia esprime solidarietà e augura pronta guarigione a Luca Abete e alla troupe di 'Striscia la notizia' - informa in una nota Giorgia Meloni -, aggrediti a Caserta da un gruppo di extracomunitari armati di bastoni".



"Il motivo? - riassume - Questi delinquenti non volevano farsi riprendere mentre vendevano illegalmente merce contraffatta. Ora ribadiamo come la pensa FdI su questo tema: in Italia non fai come ti pare. Se ti accolgo a casa mia devi rispettare le mie leggi. Se commetti un reato e delinqui qui non sei più gradito e ti rimando a casa tua."