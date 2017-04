Legittima difesa, Meloni a Costa: c'è già legge per evitare ambiguità giurisprudenziali

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia replica al ministro per gli Affari Regionali Enrico Costa.

"Oggi in un'intervista il ministro Enrico Costa dice che bisogna riscrivere la legge sulla legittima difesa con norme più chiare per evitare 'ambiguità giurisprudenziali'. Evidentemente il ministro non si è accorto che quelle norme sono già contenute nella proposta di legge di Fratelli d'Italia che giace in Commissione da mesi ed è stata affossata dalla maggioranza che sostiene il suo governo", dichiara su Facebook Giorgia Meloni.



"Il ministro Costa sia coerente con le sue parole e faccia approvare la proposta di FdI. - conclude quindi - Vogliamo che il Parlamento sancisca una volta per tutte che la difesa è sempre legittima".