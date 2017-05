Legge elettorale: Renzi vuole larghe intese alla tedesca, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sulla legge elettorale.

"Pare che il PD stia lavorando per portare in Italia il sistema elettorale tedesco" illustra in un comunicato Giorgia Meloni, in merito al dibattito sulla nuova legge elettorale.



"Visto che in Germania da oltre 10 anni ci sono governi di larghe intese è evidente dove voglia andare a parare Matteo Renzi", osserva quindi la leader di Fratelli d'Italia.