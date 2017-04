Legge elettorale, Meloni: se Renzi vuole eliminare capilista bloccati lo faccia subito

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, replica a Matteo Renzi.

"L'ultima puntata della manfrina PD sulla legge elettorale è andata in onda ieri sera: Matteo Renzi ha detto che vuole cancellare i capilista bloccati", sottolinea su Facebook Giorgia Meloni, commentando le dichiarazioni dell'ex premier a Porta a Porta.



"È difficile credere alla sua faccia di bronzo ma se l'ex segretario PD volesse fare sul serio non deve fare proclami in tv: alzi il telefono e dica ai suoi parlamentari di votare oggi stesso la modifica della legge elettorale in Parlamento. - sottolinea - Noi di Fratelli d'Italia siamo pronti a votare con lui. Perché delle chiacchiere utili solo per riempire giornali e talk show e allungare la vita del quarto governo di fila non scelto dal popolo non ne possiamo più".