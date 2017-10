Ius soli: se approvato subito referendum abrogativo, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sullo ius soli.

"Se approveranno lo ius soli Fratelli d'Italia lancerà un referendum abrogativo e chiediamo a Silvio Berlusconi e a Matteo Salvini che questo sia il primo impegno in un programma di coalizione del centrodestra" annuncia in un video pubblicato su Facebook Giorgia Meloni.

"Il governo clandestino di Gentiloni, insieme ai profughi di Alfano, insistono nel voler approvare la norma che concede la cittadinanza automatica agli immigrati. - sottolinea - L'ultimo ad unirsi al coro è il ministro Minniti che parla di 'un impegno solenne', preso evidentemente con gli africani, visto che gli italiani non hanno mai dato fiducia a questo governo e nessuno ha mai chiesto loro come la pensano".