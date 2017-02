Ipotesi migliore? Raggi sceglie folle stipulatore seriale di polizze, dice Meloni

"Non so quale possa essere la spiegazione di questa polizza ma nella migliore delle ipotesi il sindaco Virginia Raggi ha nominato come suo capo segreteria un folle stipulatore seriale di polizze vita all'insaputa dei beneficiari, dopo aver già nominato Marra ai vertici del Campidoglio. Una cosa è certa: il MoVimento 5 Stelle non sa scegliere i propri collaboratori. Se non c'è qualcosa di peggio" riflette in un comunicato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.