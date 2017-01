Interrogazione a governo e Raggi per impedire chiusura Sky a Roma, dice Meloni

"Fratelli d'Italia presenterà un'interrogazione in Parlamento e in Campidoglio per chiedere al governo Gentiloni e al sindaco di Roma Virginia Raggi di intervenire per impedire la chiusura della sede romana di Sky e il suo trasferimento a Milano" riferisce in una nota Giorgia Meloni.



"Evitare che la Capitale subisca un'altra scelta che avrebbe pesanti conseguenze in termini occupazionali e di investimenti deve essere una priorità delle Istituzioni locali e nazionali" esorta infatti la leader di Fratelli d'Italia.