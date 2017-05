Governo regala altri 2 mld a banche ma strozza imprese, dice Meloni (FdI)

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia commenta le norme sulle Dta (Deferred tax asset) inserite nella manovra correttiva.

"Il governo PD regala altri 2 miliardi alle banche: evidentemente i 20 miliardi stanziati da Paolo Gentiloni pochi mesi fa per salvare MPS non sembravano sufficienti. Questa volta la marchetta ai banchieri arriva sotto forma di 'aiuto alla crescita economica' e di maggiore sgravio fiscale sulle sofferenze" denuncia Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia



"La scusa di tanta generosità nei confronti delle banche, decine e decine di miliardi negli ultimi 4 anni, è che grazie a questi aiuti le banche ricominceranno a finanziare l'economia reale" spiega.



"Peccato che i prestiti alle imprese continuano a crollare: meno 12 miliardi nell'ultimo anno, come denuncia Unimpresa. - precisa - Gli italiani sono stanchi di questi governi asserviti alle banche e che strozzano di tasse le famiglie e le imprese."