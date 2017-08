Giorgia Meloni: presentata proposta per reddito d'infanzia

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia informa sulle proposte a tutela della famiglia.

"Qualche settimana fa Fratelli d'Italia ha presentato le sue proposte per la famiglia, a tutela della maternità e a sostegno della natalità, che poniamo alla base del nostro programma di governo e di ogni alleanza" informa in una nota Giorgia Meloni.

"Un pacchetto molto complesso di iniziative che partono dalla tassazione, che va spostata dalla persona al nucleo familiare, passa per gli incentivi alle aziende che hanno il coraggio di assumere una donna in età fertile e quindi a strumenti che rendono questa assunzione agevole e arriva fino al reddito per l'infanzia, per sostenere le famiglie più in difficoltà che mettono al mondo dei figli. - spiega quindi - Basta finti bonus e inutili slide: in Italia è urgente e necessaria una rivoluzione del welfare per mettere al centro del nostro stato sociale la famiglia, che è il primo nucleo di solidarietà".