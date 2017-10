Gentiloni: sovranisti vanno contrastati. Meloni: ecco perché PD perde

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia critica Paolo Gentiloni.

"Oggi il premier Gentiloni, parlando di immigrazione, ha dichiarato che i sovranisti vanno contro l'interesse dell'Italia e che dovrebbero essere contrastati sul piano politico e diplomatico. Siamo all'assurdo" denuncia su Facebook Giorgia Meloni.

"Secondo la sinistra che ci governa il problema sono le forze politiche, come Fratelli d'Italia, che in tutta Europa dicono basta all'immigrazione incontrollata e all'islamizzazione del continente, e non invece chi, come il PD, in questi anni ha favorito l'invasione delle Nazioni europee. - sottolinea - Un po' come dire che il problema è chi lancia l'allarme durante un incendio e non chi quell'incendio lo ha appiccato. Chissà perché ormai la sinistra perde le elezioni in tutta Europa...".