Gentiloni: governo rassicurante. Solo per banche e multinazionali, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia contro il governo Gentiloni.

"Su Rai1 Paolo Gentiloni definisce 'rassicurante' il suo governo ma non dice per chi: banche, amici del PD insolventi, Coop che speculano sugli immigrati, multinazionali" denuncia in un comunicato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.



"Zero rassicurazioni invece per le famiglie, i lavoratori vessati, i giovani che espatriano, il Mezzogiorno dimenticato ecc ecc. Governo debole con i forti e forte con i deboli: è questa per noi la definizione corretta" fa sapere in conclusione.