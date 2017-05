G7 Taormina, stop sbarchi: rischio terrorismo solo per i potenti, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia commenta la direttiva sul G7 di Taormina del capo della Polizia Franco Gabrielli.

"Sbarchi vietati in Sicilia in occasione del G7 per motivi di sicurezza" commenta Giorgia Meloni su Facebook.



"Ma come, - osserva quindi la leader di Fratelli d'Italia - non ci avevano detto che non c'era alcun problema di sicurezza e terrorismo legato all'immigrazione di massa? Oppure i potenti della terra vanno messi al sicuro mentre i cittadini comuni possono rischiare?"