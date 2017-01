Fratelli d'Italia 28 gennaio in piazza anche per dare priorità a terremotati

"Le popolazioni colpite dal terremoto in queste gelide settimane trovano ben poco riparo nelle roulotte e quotidianamente fronteggiano la terra che trema e la neve, ma il Consiglio dei Ministri si riunisce per parlare di tutt'altro. A questo punto è doveroso chiedere al Presidente Sergio Mattarella e al nominato Paolo Gentiloni dove siano finite le proposte per risolvere le emergenze di cui doveva occuparsi il quarto esecutivo che il palazzo ha imposto agli italiani dopo la sonora bocciatura delle politiche di Matteo Renzi al referendum" domanda in una nota Giorgia Meloni.



"Questo governo non ha alcuna idea di quali siano le priorità del popolo semplicemente perché non risponde al popolo: risponde a chi lo ha messo a Palazzo Chigi. E il 28 gennaio saremo in piazza proprio sotto palazzo Chigi per chiedere elezioni subito e per mandarli a casa" dichiara infine la leader di Fratelli d'Italia.