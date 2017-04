Francia: Fillon sostiene Macron? Meloni: se per Berlusconi è giusto è un problema

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia riflette sulle posizioni di Silvio Berlusconi sul ballottaggio in Francia.

"Nella mia intervista a Il Messaggero.it ho detto che Berlusconi dovrebbe dire che Fillon si sbaglia a sostenere Macron e non Le Pen perché Macron oggi è la restaurazione e Marine è il cambiamento. Se Berlusconi dice il contrario per me è un problema, perché vuol dire che preferisce l'inciucione. Secondo me 'le Nazarenò' non funzionerà" dichiara su Facebook Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, commentando i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali in Francia.