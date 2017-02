Foibe: né Mattarella né Grasso a Basovizza 10 febbraio, denuncia Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia in occasione del Giorno del Ricordo.

"È gravissimo che né il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella né il Presidente del Senato Piero Grasso saranno presenti alla foiba di Basovizza il 10 febbraio in occasione del Giorno del Ricordo. Siamo basiti dal fatto che la prima e la seconda carica dello Stato saranno altrove e non abbiano considerato una priorità essere presenti in quel luogo nel giorno in cui ogni italiano si stringe alla comunità dei nostri fratelli di Fiume, Istria e Dalmazia", denuncia in una nota Giorgia Meloni.



"Fratelli d'Italia sarà invece presente come ogni anno il 10 febbraio a Basovizza perché per noi ricordare la tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata è un dovere" conclude.