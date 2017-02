Extracomunitario tenta stupro con cappio. Minniti e Orlando intervengano, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia commenta il rilascio dell'indiano extracomunitario che ha aggredito una ragazza a Firenze.

"A Firenze un extracomunitario indiano aggredisce violentemente una ragazza di 23 anni e tenta di strangolarla. Arrestato, il giudice lo libera subito perché la 'detenzione è spropositata rispetto all'ipotesi di reato'. Siamo alla follia" denuncia in una nota Giorgia Meloni.



"È inaccettabile avere uno Stato che non difende la sicurezza dei suoi cittadini e che si schiera sempre dalla parte dei criminali. - chiarisce quindi la leader di Fratelli d'Italia, chiedendo al ministro dell'Interno Marco Minniti "di espellere immediatamente questo straniero violento per motivi di sicurezza e chiede al ministro della giustizia Andrea Orlando di fare luce sull'inaccettabile decisione del tribunale di Firenze".