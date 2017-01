Europol: 34mila terroristi dai barconi. Serve blocco navale, dice Meloni

"Un esercito di 34mila potenziali terroristi è sbarcato in Europa insieme ai clandestini. Lo dichiara l'Europol, non qualche folle 'populista'" denuncia in una nota Giorgia Meloni.



"Insieme ad altri 4mila fanatici con cittadinanza europea formano una forza complessiva di 38mila uomini che mettono in pericolo la sicurezza delle nazioni europee. - osserva - Questa non è una invasione? Come la vogliono chiamare Renzi, Alfano e Gentiloni? Forse 'viaggio turistico organizzato per terroristi e integralisti islamici'?".



"Noi non siamo disposti a farci invadere senza reagire: - chiarisce quindi la leader di Fratelli d'Italia - basta sbarchi e subito un blocco navale al largo delle coste libiche biche per impedire ai barconi di partire. Il resto è complicità con i terroristi".