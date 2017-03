Europa a due velocità: italiani non sono sudditi di Berlino, dice Meloni (FdI)

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sull'Europa a due velocità.

"Angela Merkel vuole la UE a più velocità e Paolo Gentiloni si preoccupa di venire in Parlamento per difendere questa scelta e dire che non è un 'complotto contro l'Italia'. Non sappiamo che farcene delle rassicurazioni del premier 'fotocopia' di Matteo Renzi: sappiamo bene che la Germania ha sempre usato la UE e l'euro per fare i suoi interessi, mai quelli dell'Italia, e non ha alcuna ragione per cambiare. Gli italiani non sono sudditi di Berlino e vogliono un governo che dica no ai diktat della Merkel e restituisca all'Italia la sua sovranità" chiarisce in una nota Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.