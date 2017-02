Euro irreversibile? Draghi vive in universo parallelo, dice Giorgia Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia contro Mario Draghi.

"Per Mario Draghi l'euro ci ha salvato dalla crisi ed è 'irreversibile'" sottolinea in un comunicato Giorgia Meloni.

"Ormai è chiaro: il governatore della Banca centrale europea vive in un universo parallelo. - denuncia la leader di Fratelli d'Italia - La moneta unica ha creato povertà, disoccupazione e ha messo in ginocchio l'Italia. Negare questa realtà è da irresponsabili."