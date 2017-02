Elezioni: per Renzi unici che possono votare sono iscritti PD, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia commenta la direzione del PD.

"Matteo Renzi rinuncia al voto anticipato e preferisce il congresso del Partito Democratico. In pratica gli unici italiani che in Italia possono esprimersi sono gli iscritti al PD. Tutti gli altri invece non possono votare e devono aspettare che questa sinistra decida di occuparsi dei loro interessi, mentre l'Unione europea dice che siamo la nazione che in Europa cresce in assoluto di meno. Noi di Fratelli d'Italia vogliamo e chiediamo elezioni subito" ribadisce in una nota Giorgia Meloni.