Elezioni: non si usi la Sicilia per fare alleanze con Alfano, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sulle elezioni in Sicilia.

"La posizione di Fratelli d'Italia è sempre la stessa: sia a livello nazionale che a livello siciliano noi non siamo alleabili con il partito di Alfano. Poi se si vogliono fare percorsi di carattere civico regionale, come è accaduto in Liguria e in varie realtà, è una scelta di Nello Musumeci e non entro in questioni regionali. Non si usi però la Sicilia per fare accordi e alleanze col partito di Alfano a livello nazionale" chiarisce in una nota Giorgia Meloni.

"Nello Musumeci è una persona che vanta la sua storia, la sua competenza e la sua credibilità ed è insomma qualcosa di raro nel panorama politico e Fratelli d'Italia non poteva che fare questa scelta per la Sicilia. - precisa la leader di Fratelli d'Italia - Sicuramente ci aiuta a raccontare il programma che abbiamo in mente per questa terra: è la seconda volta che scendo in Sicilia in poche settimane e stiamo parlando di turismo, agricoltura, formazione, legalità, lavoro e tante questioni sulle quali i siciliani vogliono sapere che cosa proponiamo. Ci dedichiamo a questo e non alla alle beghe dei partiti, sulle quali sono ancora impegnati a lavorare gli altri".