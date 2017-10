Elezioni Sicilia, Meloni: Osce invii osservatori per controllare candidati M5S

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia commenta il tweet minaccioso di un esponente del M5S.

"Mentre alla Camera il M5S presenta una risoluzione per chiedere gli osservatori Osce in Sicilia (che di norma vanno in scenari di guerra o dove la democrazia è a rischio) gli uomini di Giancarlo Cancelleri minacciano di dar fuoco a un avversario politico. Forse è il caso che l'Osce invii i suoi osservatori per controllare i candidati grillini" commenta in una nota Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.