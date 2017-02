Dopo sentenza Trento utero in affitto sia reato universale, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sull'utero in affitto.

"In Italia l'utero in affitto è reato e il nostro ordinamento non prevede le adozioni gay: il lavoro della magistratura italiana è applicare la legge, non scrivere sentenze che la aggirano" chiarisce in una nota Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'ITalia, commentando la decisione dei giudici della Corte d'Appello di Trento.



"FdI considera inaccettabile la decisione della Corte d'Appello di Trento di riconoscere a due uomini la genitorialità di due bambini nati negli Stati Uniti con l'utero in affitto e ritiene indegne le parole di chi difende una pratica che svende il corpo delle donne e la maternità in cambio di denaro. - precisa quindi la Meloni - C'è solo un modo per impedire che questa vergogna si ripeta: approvare subito la nostra proposta di legge per rendere l'utero in affitto reato universale, ovvero punibile nella nostra Nazione anche se commesso all'estero".