Dopo Francia, Austria e Svizzera anche Italia chiuda confini, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sui controlli alle frontiere.

"La sinistra al governo sta trasformando l'Italia nel ghetto d'Europa" ribadisce in una nota Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.



"La Francia ha ripristinato da tempo i controlli alla frontiera italiana - sottolinea -, l'Austria ha annunciato che lo farà presto e ora la Svizzera ha chiuso la frontiera con l'Italia nelle ore notturne per difendersi 'dai delinquenti che vengono dall'Italia'."



Aggiunge in ultimo: "Semplicemente, i nostri vicini europei non vogliono essere travolti dall'immigrazione fuori controllo e dalla criminalità dilagante causate dall'irresponsabilità e dal lassismo di chi ci governa. Se l'Italia non vuole essere trattata come il ghetto e il centro profughi d'Europa deve cominciare a difendere seriamente i propri confini e sbattere in galera i delinquenti. È quello che faremmo noi al governo."