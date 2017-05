Disoccupazione: finiti i bonus si licenzia. Meloni: politiche Renzi fallimento

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia commenta i dati Istat sulla disoccupazione.

"I freddi numeri dell'Istat certificano il fallimento delle politiche del lavoro del Governo Renzi: persi altri 55.000 posti di lavoro - dichiara in una nota Giorgia Meloni -, soprattutto tra gli over 50. Il problema è che dietro a quei numeri ci sono uomini e donne che vivono il dramma della disoccupazione".



"Avevamo provato ad avvertire Matteo Renzi che il meccanismo del 'bonus assunzione' era un errore. - ricorda la leader di Fratelli d'Italia - Di fatto, come previsto, le imprese hanno utilizzato gli sgravi contributivi per assumere finché ci sono stati; ora che sono diminuiti, e che presto finiranno, cominciano a licenziare. In economia non esistono scorciatoie e non si combatte la disoccupazione con i 'bonus' temporanei. Serve una riduzione strutturale e definitiva del cuneo fiscale e di conseguenza del costo del lavoro."