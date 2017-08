Disastro di Marcinelle: in Belgio non fu immigrazione parassitaria, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia ricorda il disastro di Marcinelle.

"Oggi ricorre il tragico anniversario del disastro di Marcinelle. Tra le numerose vittime, 136 furono gli italiani che persero la vita mentre lavoravano duramente nelle miniere del Belgio" ricorda su Facebook Giorgia Meloni.

"È giusto e doveroso ricordare tutti i nostri connazionali che ieri e oggi sono stati costretti a emigrare in ogni parte del mondo per migliorare la loro condizione e quella delle Nazioni che li ospitano. - aggiunge la leader di Fratelli d'Italia - Esiste un'immigrazione sana che aiuta le Nazioni a crescere e un'immigrazione parassitaria che devasta la società della Nazione che ospita. La sinistra preferisce la seconda e si ricorda degli italiani all'estero solo in tempo di elezioni".

"Oggi come, ogni giorno, va a loro il nostro pensiero ed un grazie per l'orgoglio con cui in ogni parte del mondo si sentono sempre italiani" conclude.