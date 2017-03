Di Maio contro blocco navale: perchè M5S uguale a PD, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli'Italia replica a Luigi Di Maio (M5S).

"Nel corso della trasmissione di Rai 3 'Cartabianca' condotta da Bianca Berlinguer, Luigi Di Maio ha dichiarato di essere contrario alla proposta di Fratelli d'Italia di blocco navale al largo delle coste libiche per bloccare la partenza dei barconi di immigrati" sottolinea in un comunicato Giorgia Meloni.



"Ancora una volta il MoVimento 5 Stelle dimostra di essere parte integrante della sinistra e di sostenere tutte le attuali politiche del PD in tema di immigrazione. - chiarisce - Noi siamo diversi da questi signori, diversi dal PD e diversi dal M5S. L'invasione si può e si deve fermare. Basta non inventarsi sempre nuovi pretesti. Nb. segnaliamo sommessamente a Di Maio che il diritto del mare vieta i respingimenti, che sono cosa diversa dal blocco navale".