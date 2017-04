Def: 4,6 miliardi a migranti ma solo 1,2 miliardi a poveri, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia raffronta i fondi stanziati dal governo per combattere la povertà e quelli per l'accoglienza dei migranti, dopo i dati rilanciati dall'Istat.

"L'11,9% delle famiglie italiane è in gravi difficoltà economiche. Lo ha dichiarato oggi il direttore dell'Istat in audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato" sottolinea su Facebook Giorgia Meloni.



"Peccato che non ci sia 'peggior sordo di chi non voglia sentire', e che il governo abbia deciso di destinare 4,6 miliardi all'accoglienza dei clandestini e solo 1,2 miliardi per gli italiani poveri. - osservga la leader di Fratelli d'Italia - Questa gente vuole ritrovarsi le barricate per strada? Perché continuando così le avrà presto".