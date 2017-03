Decreto flussi chiude porte a regolari e le spalanca a clandestini, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia critica il decreto flussi.

"Varato dal governo il 'decreto flussi': zero permessi per chi vuole venire a lavorare legalmente in Italia, le sole quote ammesse riguardano il lavoro stagionale e la conversione di permessi già esistenti. In compenso, il governo spalanca le porte a centinaia di migliaia di clandestini", osserva in una nota Giorgia Meloni.



"FdI sostiene l'esatto contrario della sinistra: stop agli sbarchi e all'immigrazione illegale, sì al governo dell'immigrazione regolare proveniente da quelle Nazioni che si integrano con maggiore facilità e non creano problemi di sicurezza" chiarisce quindi la leader di Fratelli d'Italia.