Dal PD nuovo psicodramma ma popolo vuole elezioni subito, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sulla crisi nel PD.

"Congresso subito o nel 2018, scissione o unità, correnti e minoranze: oggi gli italiani sono costretti a sopportare un'altra pagina dello psicodramma interno al PD ma al popolo non frega niente dei problemi di Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Michele Emiliano o Massimo D'Alema" dichiara in un comunicato Giorgia Meloni.



"Il popolo ha già bocciato il PD il 4 dicembre e vuole elezioni subito per scegliere un governo che faccia i suoi interessi e si occupi delle vere priorità dell'Italia: immigrazione e difesa dei confini, lotta alla povertà e alla disoccupazione, tasse e tutela della famiglia" conclude la leader di Fratelli d'Italia.