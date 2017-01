Consulta: cattiva notizia è che referendum impedirà il voto, dice Meloni

"Dalla Consulta arrivano una buona e una cattiva notizia insieme. La buona notizia è che non rischiamo la reintroduzione dell'art. 18 - commenta in una nota la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni -, che era l'obiettivo principale della CGIL. La cattiva notizia è che la sentenza serve soprattutto a impedire che si possa tornare al voto immediatamente. È una ragione in più per scendere in piazza il prossimo 28 gennaio a Roma: perché, alla fine, la cosa più inammissibile di tutte è l'aver votato il 4 dicembre contro il governo Renzi ed essersi ritrovati il governo dei prestanome di Renzi."