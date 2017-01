Con Alde Beppe Grillo si è rivelato un Mario Monti qualunque, dice Meloni

"Beppe Grillo si allea in Europa con i più accaniti sostenitori dell'euro e delle lobby: anni di slogan e post anti establishment per rivelarsi un Mario Monti qualunque" fa sapere in una nota Giorgia Meloni, commentanto l'entrata del MoVimento 5 Stelle Europa nel gruppo Alde che siede al Parlamento europeo.



La leader di Fratelli d'Italia conclude: "Ora gli elettori del M5S che vogliono continuare a combattere questa Europa possono scegliere chi è rimasto e rimarrà coerente. Noi non li deluderemo."