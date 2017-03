Commissione su banche: no da PD per difendere familiari dei ministri, dice Meloni

Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia commenta la proposta PD di far slittare la Commissione d'inchiesta sulle banche.

"Come volevasi dimostrare: il PD - segnala in una nota la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni -, per bocca del suo capogruppo al Senato Zanda, dice che la Commissione d'inchiesta sulle banche deve partire dalla prossima legislatura. E i proclami roboanti di Matteo Renzi e Maria Elena Boschi?".



"Tutte menzogne per prendere in giro gli italiani. - denuncia - La verità è che il PD non ha nessun interesse a fare una Commissione d'inchiesta perché la sua unica preoccupazione è difendere i famigliari dei suoi ministri e dei suoi amici potenti, non i diritti di migliaia di risparmiatori truffati e ridotti sul lastrico. Indecente".